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Sorgono.
11 giugno 2026 alle 00:29

Mappa innovativa dell’area Doc Mandrolisai 

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Dal consorzio “Vini Mandrolisai”, che punta alla promozione del territorio con un approccio innovativo, nasce la mappa illustrata che trasforma la tradizionale cartografia in una narrazione visiva attraverso un linguaggio artistico e contemporaneo. Strumento tra informazione, emozione e interpretazione, racconta paesaggi, biodiversità, patrimonio storico e cultura vitivinicola, offrendo una lettura dell’area della Doc Mandrolisai oltre la geografia. Boschi, colline, vigneti, pascoli, chiese e nuraghi trovano spazio nella rappresentazione del territorio tra Atzara, Desulo, Meana, Ortueri, Samugheo, Sorgono e Tonara. A realizzarla, l’artista Mauro Patta, di Atzara, tra le più rappresentative figure del muralismo contemporaneo sardo. «Abbiamo voluto raccontare il Mandrolisai come un territorio da esplorare, una mappa che intreccia la vocazione viticola con il patrimonio storico e paesaggistico, invitando chi la osserva a scoprirne i segreti», dice. «La scelta di coinvolgere un artista legato al territorio non è casuale - spiega il presidente del Consorzio, Massimiliano Mura -. La nuova mappa è concepita come un progetto capace di restituire il carattere identitario del Mandrolisai attraverso segni, colori e relazioni visive». (l. c.)

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