Mappa del pericolo: dieci persone investite ogni mese 

Guan Xuanming, nato in Cina ma residente a Pirri, aveva quasi 16 anni quando lo scorso gennaio è stato investito in via Peretti mentre andava a scuola. Il suo nome è solo l’ultimo nell’elenco dei pedoni coinvolti in un incidente stradale. La media di dieci pedoni ogni mese travolti da auto, camion, furgoni e moto nel 2023 in città, lo scorso mese di novembre aveva registrato una notevole impennata: sempre dieci i pedoni investiti, ma in metà tempo perché erano finiti sotto le ruote nell’arco di appena due settimane. Nel 2022 ci sono stati in città oltre cento incidenti stradali con un pedone coinvolto, un dato confermato anche lo scorso anno.

Una recente indagine statistica della Polizia municipale, fondata proprio sui rilievi degli incidenti, dice che l’anno scorso il più alto numero di pedoni investiti è stato registrato in via Is Mirrionis (8), seguita da via Roma (6), viale Trieste e viale Poetto (5), via Dante, via Della Pineta e via Bacaredda (4). Il punto è che molte strade urbane sono pericolose perché l’automobilista pensa di essere fuori città, dove la velocità può essere superiore. Non è così, naturalmente. «Sono diverse le strade a rischio in città», dice l’assessore alla viabilità Alessio Mereu. «Tra queste c’è anche via Stamira dove è importante realizzare, anche lì, attraversamenti pedonali rialzati». ( ma. mad. )

