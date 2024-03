Mappa dei siti per le rinnovabili e riforme nei primi cento giorni 

Il distacco che si assottiglia non aiuta. Da qualche ora gli esponenti politici della maggioranza sono diventati più prudenti in attesa di dati certi e soprattutto ufficiali. Considerando poi gli impegni della governatrice in pectore nei vari talk di informazione (oggi alle 14.30 sarà ospite a In Mezz’ora, alle 20 a Che sarà, sempre su Rai3), è facile intuire che le interlocuzioni per la formazione della Giunta hanno subito un rallentamento. Ma le emergenze dell’Isola sono rimaste uguali, e per affrontarle è necessario arrivare con le idee chiare all’appuntamento della prima seduta consiliare. «Ci incontreremo a ridosso della proclamazione degli eletti e della stessa presidente», spiega un esponente del Pd.

Interlocuzioni

I Dem sono tranquilli: con undici consiglieri sono il partito più votato e potranno proporre almeno tre assessori, se non quattro. Oltre ad avere l’opzione sulla presidenza dell’Assemblea sarda. Almeno due democratici hanno la possibilità concreta di entrare nell’Esecutivo: l’ex parlamentare Gavino Manca e Cesare Moriconi, l’ex consigliere che ha coordinato il lavoro che ha portato alla stesura del programma di governo.

Tanti dubbi in più riguardano invece i nomi riferibili ad altre forze politiche, soprattutto più piccole e che quindi avrebbero diritto a proporre solo un assessore, e al M5S, a questo giro quasi doppiato dal Pd. Perché, se i contatti tra Alessandra Todde e il Pd sono costanti, lo stesso non si può dire di quelli della neo eletta con i rappresentanti dei partiti minori. Per certo si sa solo che la presidente ha già le idee chiare su alcune figure (due, tre al massimo) che rispetterebbero i criteri a cui si ispira: competenza e discontinuità rispetto all’operato dell’altra Giunta. Mentre ancora non sono state sciolte le riserve sulle regole d’ingaggio: i consiglieri possono diventare assessori senza dimettersi dall’Assemblea? Per riempire le dodici caselle è possibile nominare chi non è riuscito a farsi eleggere?

Aspettative

Anche due giorni fa Todde ha attaccato duramente il lavoro della Giunta uscente. Così, le aspettative su quella che verrà stanno diventando altissime. Soprattutto per il livello delle problematiche da affrontare subito, come da annunci e da programma.

Nei primi cento giorni di governo, per esempio, è facile prevedere che il nuovo Esecutivo affronti la questione energetica, con riferimento alla mappatura delle aree idonee per gli impianti di rinnovabili. Ecco perché, in questa legislatura, gli assessori a Industria e Ambiente avranno ruoli chiave e quindi dovranno essere selezionati con molta cura.

Gli assessorati

Altra questione non rinviabile è la riforma della legge 1 del ‘77 nella parte che riguarda l’organizzazione degli assessorati. Questa maggioranza è per una rivisitazione che prevede la diminuzione del numero deleghe. Per questo motivo, se davvero si intende promuovere la riforma, è necessario non nominare da subito i responsabili degli assessorati di cui si vuole fare a meno.

