«Mappa dei defibrillatori, gli uffici comunali sono già al lavoro» 

«L’amministrazione comunale è da tempo al lavoro sulla mappatura e la sensibilizzazione all’uso dei defibrillatori». A comunicarlo è la presidente della Commissione Salute Maura Serri, in riferimento alla richiesta, avanzata qualche giorno fa dalla consigliera Pd Francesca Congiu, di realizzare una mappa interattiva dei Dae, da consultare sul sito del Comune o tramite app.

«Stiamo terminando la ricognizione attraverso i nostri uffici, manca solo l’individuazione di quelli presenti nelle scuole», informa Serri. I dispositivi individuati al momento sono dieci: tre negli edifici comunali, tre nelle palestre, uno a testa in piazza Serri, al Parco della Memoria, in via San Lorenzo e alla Casa della Cultura. Un altro, acquistato dagli amici e familiari di Gianluca Cossu, ex calciatore monserratino scomparso per arresto cardiaco, sarà presto posizionato in via del Redentore. «Acquisteremo almeno altri due dispositivi da collocare in punti strategici», continua la consigliera, «ma daremo priorità soprattutto alla formazione: stiamo lavorando per organizzare dei corsi con cui formare il maggior numero possibile di cittadini sul primo soccorso, coinvolgendo anche le associazioni».

