L’evento.
12 novembre 2025 alle 00:28

Manzoni&Sigura Questi “Migrantes” in scena a Cagliari 

Dopo una straordinaria serie di concerti che li ha visti sui palchi di Cile, Perù, Egitto, Tunisia, Francia, Svizzera, Italia, Germania e Grecia, l’incontro tra il pianista e compositore Andrea Manzoni e il suonatore di oud Mauro Sigura sfocia nella nuova produzione originale “Migrantes” firmata da Medinsard, il Centro di Produzione Musicale creato da Sardegna Concerti.

Il lavoro sarà presentato in prima nazionale assoluta domani alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari. La serata sarà l’occasione per presentare anche l’omonimo disco, pubblicato da Another Music Records. L’evento, che sarà preceduto oggi alle 16.30 da un’anteprima dedicata ai più piccoli nel nuovo format “Prove Aperte” curato da Francesca Romana Motzo per Jazzin’ Family, segna dunque l’uscita ufficiale del disco “Migrantes”.

Sotto i riflettori del Teatro Massimo, il pianoforte di Andrea Manzoni e l’oud di Mauro Sigura si trasformeranno in una trama di suoni capace di vibranti paesaggi sonori e confini interiori dando vita a un racconto musicale in tre atti – il sogno, la speranza e il viaggio – capace di evocare l’esperienza della migrazione sia fisica che interiore. Una performance pensata come un vero e proprio rito sonoro, dove il tema del viaggio si trasforma in esperienza condivisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

