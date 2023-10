Manzini dà voce a Rocco Schiavone  

Nell’ambito della settima edizione del Festival dell’Altrove, dedicato a Giulio Angioni, a Guasila domani arriva Antonio Manzini, celebre scrittore, creatore del personaggio del vicequestore Rocco Schiavone, protagonista dell’omonima serie Tv andata in onda con successo su Rai 2. Il Festival, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Guasila in collaborazione con l’associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. Sabato alle 21 è in programma “Lo gran diluvio”, lo spettacolo di e con Antonio Manzini e Tullio Sorrentino. Un racconto inedito, scritto e pensato per una lettura pubblica. L’espediente letterario e teatrale consiste nel fatto che “Lo gran diluvio” è un racconto scritto da Rocco Schiavone: sarà proprio lui a leggerlo al pubblico. La trama è una moderna reinterpretazione del Diluvio Universale della Genesi. A dare voce a Schiavone sarà proprio Antonio Manzini, accompagnato da Tullio Sorrentino, già interprete di Brizio (amico del protagonista) nella fortunata serie tv.

Il via

La manifestazione culturale prende il via oggi, alle 18, con la cerimonia di apertura e la posa della pietra del Festival dell’Altrove; alle 19 “Luoghi amati”, lo spettacolo narrativo con Viola Lo Moro e Sonno, musiche dal vivo di Grosso Bernardo; alle 21 la presentazione del libro di Giosuè Calaciura “Una notte”, modera Matteo Porru. Sabato, alle 11, “Alzati, Martin!”, spettacolo di e con Roberto Piumini, musiche dal vivo di Nadio Marenco; alle 18 la presentazione del libro di Cristina Caboni “La collana di cristallo”, modera Paolo Lusci; alle 19 la presentazione del libro di Alberto Capitta “La tesina di S.V.”, modera Alessandro De Roma; alle 21 “Lo gran diluvio”. Domenica 29 alle 17 Stefania Pinna conduce la finale della VII edizione del Premio Giulio Angioni, letture di Daniela Vitellaro.

Il Premio

Il Premio letterario nasce per volontà dell’amministrazione comunale di Guasila per trasmettere valori culturali e di inclusione sociale e onorare la memoria di Giulio Angioni: antropologo, docente universitario, sceneggiatore, scrittore e poeta, più volte finalista al Viareggio e vincitore dei Premi Mondello e Dessì. Da questa edizione il Premio si è aperto a nuove sezioni: narrativa edita e inedita, poesia, saggistica e premio alla carriera. In questa logica, si è deciso di assegnare un premio speciale a una figura che si sia distinta, nell’arco dell’anno, per particolari meriti sociali. Ed è per questo che il Premio Giulio Angioni, il Festival dell’Altrove e il Comune di Guasila hanno conferito il 17 luglio scorso un riconoscimento speciale a Claudio Ranieri.

