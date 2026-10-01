Manutenzioni su scuole e Provincia  

Scuole e sedi provinciali del Sulcis Iglesiente si preparano a una nuova stagione di interventi. La Provincia ha avviato l’iter per un accordo quadro biennale, valido per il 2026-27, destinato ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle sedi amministrative provinciali, con l’obiettivo di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia sulle diverse necessità del patrimonio provinciale, comprese quelle urgenti, garantendo condizioni adeguate di sicurezza e conservazione degli immobili.

La determina affida alla geometra Roberta Orrù, nominata responsabile unico del progetto, e all’ingegnere Giacomo Pinna la progettazione degli interventi. Si tratta però ancora di una fase preparatoria e, di fatto, con questo accordo non vengono ancora affidati i lavori alle imprese. La nomina del personale di supporto e gli impegni di spesa per gli incentivi saranno definiti con successivi provvedimenti.

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