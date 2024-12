Manutenzioni straordinarie in via Salvatore Vacca 

A Nuxis, marciapiedi, illuminazione e asfalto in un tratto di via Salvatore Vacca. Questo mese, è in programma un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto della via che congiunge la frazione di S'Acqua Callenti al paese di Nuxis.

In un tratto, verranno realizzati 500 metri di marciapiede, predisposto l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica con cinque punti luce e verrà realizzata la segnaletica, mentre nell'altro tratto della lunghezza di 350 metri, saranno realizzati 50 metri di marciapiede, sarà effettuato il rifacimento del manto stradale e verrà posizionata la segnaletica. «L'obiettivo - ha commentato il sindaco Romeo Ghilleri - è sempre quello di cercare di migliorare sia la viabilità sia l'urbanistica del paese, e noi continuiamo a lavorare su questi percorsi. Questo è un altro progetto importante che vedrà interessata la strada che congiunge la frazione di S'Acqua Callenti al paese e siamo orgogliosi di raggiungere anche questo obiettivo. Come sempre, ringraziamo il lavoro dei dipendenti comunali che ci consentono di portare a compimento le opere in programma. In questi giorni, posizioneremo la cartellonistica».

