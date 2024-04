Manutenzioni stradali 

Sono cominciati, a Villaspeciosa, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie Don Luigi Sturzo e San Sebastiano, possibili grazie a un finanziamento ministeriale di 150 mila euro. «Abbiamo pensato – spiega il sindaco Gianluca Melis – di presentare un progetto per sistemare la via Don Fresia, ancora non asfaltata e priva di sottoservizi. Inoltre intendiamo sistemare le caditoie nella via San Sebastiano», dove saranno realizzati dei canali di scolo in prossimità dei passi carrai.

Tra le opere previste nella via Sturzo ci sono la realizzazione delle reti fognarie per le acque meteoriche, le acque nere e la messa in posa della tubazione per il passaggio della fibra ottica, con relativi pozzetti. (a. cu.)

