Manutenzioni, ok al progetto da 300mila euro 

Più sicurezza ed efficienza negli immobili di edilizia residenziale pubblica e nell’istituto comprensivo. Il Comune ha affidato ieri l’appalto per i lavori di manutenzione delle case Erp e degli spazi esterni del plesso scolastico di via Capo d’Orso.

Un unico progetto da 300mila euro totali, di cui 250mila ottenuti grazie alla partecipazione a un bando regionale dell’assessorato ai Lavori Pubblici e la parte restante proveniente dall’avanzo di bilancio.

I prossimi mesi vedranno quindi l’impresa vincitrice della gara all’opera, per risolvere diverse criticità: «I lavori nelle case Erp prevedono la manutenzione straordinaria delle parti comuni degli immobili, si andrà a intervenire principalmente su prospetti e impermeabilizzazioni», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Nella scuola di via Capo d’Orso verrà invece rifatta la pavimentazione esterna obsoleta, che presenta buchi e pericoli per i bambini. Verrà poi realizzato un nuovo collettore delle acque meteoriche, perché nel cortile si creavano dei ristagni e degli allagamenti, infine saranno sistemati i cedimenti del marciapiede intorno alla scuola».

Soddisfatto il sindaco Tomaso Locci: «Entrambi gli interventi hanno come obiettivo il bene dei cittadini. Il nostro bilancio è limitato, ma tutti gli anni ci impegniamo a destinare somme sia per le manutenzioni delle case Erp che per progetti di miglioramento dei plessi scolastici, in particolare degli spazi esterni: crediamo nel modello di scuola all’aperto».

