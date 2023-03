Manutenzioni nelle strade,  via al cantiere 

Sarebbero dovuti partire una settimana fa ma ormai i lavori nelle strade cittadine sono imminenti. Gli interventi saranno realizzati dall’impresa Clm di Orosei che ha vinto l’appalto con un’offerta di 750 mila euro. Si interverrà in un lungo tratto della via Cagliari (da piazza Manno al mercato comunale di via Costa), via Solferino, piazza San Martino, a Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala; gli operai inizieranno dalle vie Littarru, Monteverdi, Pergolesi, Cagliari, piazza San Martino e poi a seguire nelle altre vie.

«Sono previsti lavori di sistemazione degli impianti di raccolta acque meteoriche e di raccordo di alcuni tratti di marciapiede – ricordano dal Comune – poi si passerà al rifacimento del manto stradale. È prevista la manutenzione o il risanamento del manto danneggiato». Sarà sistemata anche la segnaletica verticale e orizzontale. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA