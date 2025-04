Manutenzioni nel deposito 

A Nuxis, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria del deposito acqua in località Is Meis, struttura essenziale per la distribuzione idrica comunale. Le recenti verifiche tecniche hanno messo in luce il degrado delle condizioni strutturali e funzionali del deposito, in particolare per quanto riguarda la guaina impermeabile, il calcestruzzo e la facciata. Questo compromette l'efficienza del sistema e genera potenziali rischi per la sicurezza. Pertanto, il Comune ha ritenuto indispensabile avviare un intervento di manutenzione straordinaria. «Questa è un'ulteriore attività che abbiamo pianificato - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - stiamo lavorando per sistemare tutti gli edifici comunali. È un punto importante per il nostro paese, infatti, da qui proviene il serbatoio per la gestione idrica». (m. t.)

