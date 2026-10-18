Manutenzioni, futuro incerto per i lavoratori 

Il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nei cantieri comunali di protezione civile attraverso i programmi regionali di reimpiego - ex dipendenti di realtà industriali come Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Sittel e Unilever - approda al centro del dibattito politico e sindacale di Assemini. La questione, portata recentemente all’attenzione dell’Aula dal consigliere di minoranza Alessandro Casula, si arricchisce di un intervento formale da parte della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del Comune.

La mobilitazione

Con un documento ufficiale indirizzato al sindaco Mario Puddu, al segretario generale e agli assessori, oltre che per conoscenza all’Assessorato regionale, la Rsu ha espresso «la più totale e incondizionata solidarietà» al personale dei cantieri con finalità di Protezione civile.Nel testo, firmato da cinque rappresentanti sindacali, tra cui Carlo Barletta (responsabile dell’area Urbanistica, Edilizia, Suape e Sviluppo economico), viene sottolineata la forte preoccupazione per la tenuta occupazionale di questi lavoratori. A breve, infatti, i contratti attivi, giunti a quota 34 mesi, si avvicinano alla soglia limite dei 36 mesi, prospettando scenari di incertezza che coinvolgono circa 136 lavoratori in tutta la Sardegna, di cui dieci soltanto nel Comune di Assemini: 7 operai specializzati nelle manutenzioni generiche, un ingegnere, un ragioniere e un impiegato amministrativo.

La soluzione contestata

Se l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puddu ha prospettato un’ulteriore proroga di due mesi per raggiungere il limite massimo dei 36 mesi, la fase successiva delineata dalla maggioranza prevede l’esternalizzazione del servizio tramite gara d’appalto, seppur corredata da una clausola sociale a tutela della continuità occupazionale. Una soluzione che non convince i sindacati e le opposizioni, che chiedono di esplorare la via dell’assunzione stabile diretta per i lavoratori di un contesto in cui l’Ente è privo di operai in organico. La Rsu rimarca che «il patrimonio di professionalità e competenze costruito in anni di lavoro rappresenta una risorsa fondamentale alla quale non si può assolutamente rinunciare né può disperdersi».

Le rassicurazioni

«Da mesi stiamo lavorando perché possa esserci la continuità lavorativa», ha spiegato Puddu, «e nessuna famiglia perda lo stipendio. Ma per poter avviare un processo di stabilizzazione serve una specifica norma regionale, perché nella pubblica amministrazione si accede solo per concorso: anche i sindacati sanno che stiamo lavorando su questo punto, perché già in passato è accaduto che lavoratori in situazioni simili siano stati stabilizzati». L’amministrazione ha creduto nei dieci lavoratori, tanto da aver investito mesi nella loro formazione. «Anche per noi quindi sarebbero un capitale sprecato se non dovessero restare», puntualizza l’assessore Matteo Venturelli. «Il nostro interesse e la nostra attenzione sono massimi».

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