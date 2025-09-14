VaiOnline
Carbonia.
15 settembre 2025 alle 00:27

Manutenzioni entro l’anno nei palazzi di via Dalmazia 

Da 40 anni i loro palazzi sfidano la sorte: ferri a vista, infissi a pezzi, infiltrazioni, degrado. E per paradosso, in via Dalmazia, a Carbonia, i 400 residenti inquilini di Area vivono davanti ad altri palazzi che invece sono un esempio di comfort, impreziositi da nuovo impianti fotovoltaici.

Entro l’anno dovrebbe arrivare la svolta per gli edifici popolari nel cuore di via Dalmazia, fra i civici 90 e 98. Si passerà dalle illusioni ai lavori concreti, come emerso da una recente assemblea che ha registrato la presenza di decine di inquilini non solo dei palazzi che da anni reclamano interventi radicali, ma anche dai civici vicini. Era presente anche il commissario generale di Area, Matteo Sestu, che è di Carbonia e abitando lì vicino conosce bene la situazione.

Dopo anni di promesse mancate e illusioni, grazie a un finanziamento della Regione, potrà partire la manutenzione straordinaria. «Sinora – ha testimoniato Giovanna Cadeddu, un’inquilina – sono stati eseguiti solo rari interventi che non hanno risolto i problemi: i nostri sembrano palazzi bombardati».

Impianti fatiscenti, muri scrostati, pilastri deteriorati, marciapiedi a pezzi, umidità diffusa: «Una vergogna che si trascina da troppo tempo», accusa Federica Frongia.

Organizzata dal consigliere comunale Daniele Mele, l’assemblea ha permesso di far emergere il quadro delle azioni concrete e dei tempi: «Valutando le procedure per le gare d’appalto – ha sottolineato Mele – i lavori potranno iniziare tra fine anno e l’inizio del prossimo».

Il commissario Area ha non solo ascoltato i cittadini ma ha compiuto sopralluoghi in quasi tutti gli alloggi per verificare la situazione.

