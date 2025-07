Manutenzioni e ampliamento nel cimitero 

A Gonnesa il Comune acquisirà un’area di pertinenza cimiteriale per poter eseguire le manutenzioni sul muro perimetrale del cimitero. Il via libera è arrivato nel corso del Consiglio comunale di lunedì sera con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione del consigliere di minoranza Antonello Casu. Che sulla questione ha protocollato un documento chiedendo che, «a prescindere dall’esito definitivo dell’acquisizione dell’area – si legge nell’atto – si realizzino gli interventi necessari a tutela e salvaguardia del pubblico cimitero».

A proposito del cimitero, nel bilancio 2025 sono già previste le risorse per l’acquisizione dell’area necessaria al suo ampliamento. «È un passaggio già programmato – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – la nuova area si sommerà ad un’altra già di proprietà del Comune, a fianco all’ecocentro. Intanto, per quanto riguarda gli interventi all’interno del cimitero nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto definitivo per il monumento Erlaas, per un importo previsto di 80 mila euro. Un intervento che contiamo di realizzare entro quest’anno». Finalmente, dopo anni di attesa, il monumento funebre per le vittime del tragico incidente in cui morirono 16 operai mentre andavano al lavoro, sarà messo in sicurezza e recuperato nel rispetto dello stile originario. (a. pa.)

