Manutenzioni al via nel cortile della biblioteca comunale 

L’area esterna della biblioteca comunale sarà rimessa a nuovo. Il Comune di Samassi ha deliberato lo stanziamento di 75.000 mila euro per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale di via Vittorio Veneto. I lavori saranno finanziati per 40 mila euro da fondi Pnrr, di cui è beneficiario il Comune e vincolati ad investimenti in infrastrutture sociali, e per 35.000 euro da un cofinanziamento comunale. «L’intervento – spiega la sindaca Beatrice Muscas – aveva come fonte di finanziamento i fondi Pnrr, ma vista l’ambizione del progetto, che vuole dare nuova vita a questa corte campidanese, si è reso necessario intervenire con ulteriori fondi di bilancio comunale».

I lavori, che verranno affidati entro il 31 dicembre prossimo, riguarderanno l’area cortilizia dell’edificio e consisteranno principalmente nel ripristino del pergolato in legno, nel rinnovamento delle parti ammalorate, tra cui i percorsi pavimentati e gli intonaci, e nel rinnovamento delle aree verdi. L’obiettivo del progetto è quello di abbellire e ammodernare uno dei principali spazi culturali del paese. «L’intervento – conclude Muscas – è volto a migliorare la fruibilità del cortile della biblioteca, visto il successo delle iniziative culturali presentate quest’anno, che abbiamo intenzione di aumentare e arricchire nei contenuti».

