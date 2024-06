Manutenzioni a Montevecchio 

Sono in corso manutenzioni varie nei cantieri di levante. L’amministrazione comunale di Guspini, in previsione del periodo estivo, comunica che sono costanti le interlocuzioni e la collaborazione con altri enti e che sta provvedendo a eseguire mantenimenti in alcuni siti di competenza municipale. L’obiettivo è risolvere problemi da tempo segnalati dai residenti e di porre rimedio a eventuali disagi e disservizi estivi.

Spiega il vice sindaco Marcello Serru: «Sono in corso manutenzioni e pulizia nell’area dei cantieri di levante della miniera di Montevecchio grazie al prezioso contributo dei lavoratori ex Ati-Ifras che stanno provvedendo in questi giorni a realizzare lavori per la manutenzione straordinaria».

li interventi si sono resi necessari dopo le lamentele dei residenti,. Sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza e pulizia da erbacce e rifiuti e vari interventi per rendere i luoghi idonei a ospitare i turisti. Il centro abitato di Guspini e la frazione mineraria di Montevecchio sono meta di una variegata gamma dei visitatori di ogni età, provenienza e formazione.

Gli interventi sono stati eseguiti in ragione di una più vasta e diffusa sensibilità etica nei confronti dell’utenza, che ispira al rispetto degli strumenti, delle “carte dei servizi” e delle “carte dei diritti”.

