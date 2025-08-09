Manutenzione straordinaria nella strada per la Giara 

La circonvallazione nord di Setzu sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato alla messa in sicurezza del traffico. Con un progetto esecutivo, redatto dal geometra Christian Melis e approvato qualche giorno fa, è previsto un investimento complessivo di 170mila euro, interamente finanziato con fondi comunali e risorse del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” per la sicurezza di tratti viari, ponti e viadotti.

L’intervento riguarda la sistemazione del manto d’usura con conglomerato bituminoso per un tratto di circa 170 metri della strada che conduce all’Altopiano della Giara, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, e la costruzione di cunette alla francese per il deflusso delle acque.

I lavori interesseranno anche il tratto di accesso al Parco della Giara, per garantire una viabilità sicura in un’area particolarmente frequentata. Il cronoprogramma dei lavori indica una durata complessiva di circa 90 giorni.

Ulteriori lavorazioni, come il prolungamento della strada di accesso al Parco della Giara, per una spesa di 12mila euro, saranno possibili a seconda della disponibilità finanziaria, utilizzando le economie d’asta. (g. g. s.)

