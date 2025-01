Manutenzione per le piazze, il Comune bussa alla Regione 

Piazza XVII febbraio e piazzetta De André sono tra le priorità stabilite dagli amministratori di Gonnosfanadiga che hanno deciso di rifare il look alle due piazze. Non un capriccio quello di voler intervenire in quelle zone del paese ma, come spiega il sindaco Andrea Floris, «è necessario per riqualificare le due aree che ormai sono usurate dal tempo e dalla vegetazione. Le radici degli alberi hanno rovinato la pavimentazione e il passare degli anni rende necessaria una manutenzione importante».

Le piazze, frequentate soprattutto dagli anziani, sono state oggetto della richiesta di un finanziamento in Regione di circa 300mila euro e per il quale non si ha ancora notizia dell'esito.

«Abbiamo fatto richiesta per il finanziamento e nel frattempo siamo riusciti a stanziare 108mila euro dal bilancio comunale per il cofinanzaniamento dei lavori».

Nel frattempo in Municipio non si perde tempo ed è stato già approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica ella riqualificazione delle due piazze molto frequentate.

