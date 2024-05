Manutenzione in corso, niente giochi nel parco 

Nel parco Dino Marchionni a Villacidro sono stati rimossi i vecchi giochi per i bambini per consentire la loro manutenzione o sostituzione. Situata in via Parrocchia, vicino al camposanto del paese, l’area è un ritrovo per tutti i cittadini del paese e soprattutto per mamme e bambini. Purtroppo, però, questo spazio – diventato ormai un punto di riferimento per trascorrere qualche ora all’aria aperta – momentaneamente è sprovvisto di altalene, giostrine e altro visto che gli operai hanno rimosso tutto. La spiegazione è presto detta: i giochi, ormai vecchi, avrebbero potuto costituire un pericolo per i bimbi, meglio non rischiare.

«Il Comune si sta mobilitando per la sostituzione di alcuni elementi che erano diventati pericolosi per bambini e ragazzi» spiega il comandante della polizia municipale di Villacidro Carlo Puddu.

Non solo, perché oltre ai danni provocati dallo scorrere del tempo, i giochi erano stati oggetto di atti di vandalismo che ne avevano causato il deterioramento. «La sostituzione e il controllo delle attrezzature del parco avviene periodicamente, in quanto per noi la cosa più importante è la sicurezza dei cittadini», conclude il comandante Puddu.

