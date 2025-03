Manutenzione in corso, chiusa la fontana Sa Tella 

Ancora per qualche giorno la fonte pubblica “Sa Tella”, situata nell’omonima località a Guspini, resterà chiusa per consentire la manutenzione degli impianti. Si tratta di lavori che necessari affinché l’acqua mantenga inalterate le sue qualità organolettiche.

«Non conosciamo ancora la data esatta della riapertura, ma supponiamo che tutto possa tornare alla normalità entro pochi giorni», anticipa l’assessore all’Ambiente, Marcello Serru.

Il servizio è reso possibile grazie a un pozzo profondo circa 40-50 metri, dotato di un moderno sistema di depurazione associato a delle pompe che garantiscono una pressione adeguata. «In molti paesi limitrofi – aggiunge Serru – questo tipo di servizio è a pagamento oppure del tutto assente, se non con una semplice fontanella. A Guspini, invece viene garantita gratuitamente acqua di ottima qualità, trattata con le migliori tecnologie, come le lampade a raggi ultravioletti, e non con il cloro, affinché le caratteristiche organolettiche restino inalterate».

Al termine dei lavori, l’amministrazione comunicherà la riapertura.

