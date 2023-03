Manutenzione e lavori nei mercati: stanziati 456mila euro per due anni 

Più di 456mila euro per interventi e manutenzione ordinari nei mercati di San Benedetto, via Quirra, Sant’Elia, Is Bingias, Santa Chiara e per quello ittico all’ingrosso di viale La Plaia. I fondi sono stati stanziati dalla giunta comunale per il 2023 (215mila euro) e per il 2014 (241mila euro).

I settori

Tutte le strutture comunali hanno bisogno di continui interventi di manutenzione per garantire, come evidenziato nella relazione tecnica del servizio lavori pubblici dell’omonimo assessorato, «la normale fruizione degli stabili da parte del personale e degli utenti». I lavori ordinari verranno decisi volta per volta sulla base di un calendario ma ci sarà la possibilità di eseguire interventi urgenti. I 456mila euro stanziati serviranno per garantire prestazioni relative a opere murarie, tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti, scali e controsoffitti. Inoltre potranno essere finanziati lavori su servizi igienici, coperture, infissi, riverniciature, illuminazione interne ed esterna, impianti di sicurezza e antincendio, serrature. Si tratta sempre di lavori ordinari e urgenti: per alcune strutture, come quella di San Benedetto, è prevista la completa ristrutturazione e sono stati stanziati più di quattro milioni di euro.

Struttura per i ricci

Nel finanziamento possono rientrare anche le spese per l’eventuale allestimento delle strutture temporanee e amovibili per il mercato stagionale dei ricci. Dai costi per la realizzazione delle strutture in legno, con tutti i sottoservizi, fino a quelli per la rimozione. (m. v.)