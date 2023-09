Manutenzione delle strade rurali 

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali. Le opere sono state finanziate con 300 mila euro, risorse del bilancio comunale. I primi interventi riguarderanno le strade della località “Sa bia de Iroxi” dove verranno eseguite le manutenzioni del fondo stradale, sia nelle parti in terra che quelle in asfalto. Altri 200 mila euro, ottenuti con un finanziamento dell’Unione europea, saranno utilizzati a breve per le manutenzioni della strada che da Sa bia biddascidru porta a Sa doda. Il sindaco Antonino Munzittu, e Stefano Ena, assessore all’Agricoltura, dichiarano: «È un importante intervento per la comunità, che va incontro alle esigenze del mondo agricolo. Il miglioramento della viabilità rurale è necessaria per il passaggio dei mezzi commerciali destinati al ritiro delle merci». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA