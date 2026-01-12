Manutenzione delle strade nel cuore del centro abitato 

Prendono il via a Monastir i lavori di manutenzione delle strade più compromesse del centro abitato. Un intervento necessario che punta a eliminare criticità diffuse e potenziali pericoli per automobilisti e pedoni e garantire maggiore sicurezza e una viabilità urbana più efficiente. I cantieri interessano diverse vie del paese: Bie Nuraminis, il prolungamento di via Nazionale nel tratto del ponte di attraversamento del Rio Mannu, via Ilaria Alpi, via Palermo e viale Europa, in corrispondenza della fermata Arst di Piazza Padre Pio.

Il progetto, finanziato con un investimento complessivo di poco più di 50mila euro, prevede la rimozione dello strato superficiale dell’asfalto sull’intera carreggiata e la successiva posa di un nuovo manto. L’obiettivo è quello di restituire strade più uniformi, resistenti e sicure per la circolazione. I lavori sono stati affidati alla ditta Cobisar di Cagliari e comporteranno temporanee modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza. A partire dalle 6 di stamattina e fino alla fine dei lavori, saranno istituiti il divieto di sosta e il senso unico alternato in via Palermo, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Catania, Bologna, Milano e Madrid; in via Ilaria Alpi, tra via Parigi e via Atene fino all’intersezione di via Grazia Deledda; in viale Europa, nel tratto della fermata dell’Arst; e nel prolungamento di via Nazionale, nel tratto che comprende il ponte di attraversamento di Rio Mannu. (y. m.)

