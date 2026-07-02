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Marmilla.
03 luglio 2026 alle 00:35

Manutenzione delle strade e rifacimento delle vie rurali 

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Interventi sulle strade rurali della Marmilla. A Collinas la trinciatura dei bordi ha migliorato la sicurezza nelle strade: «Si deve garantire l'accessibilità in caso di emergenza e permettere il transito di trattori e auto», spiega il sindaco Francesco Sanna. In programma anche la pulizia delle fasce tagliafuoco. A Furtei lavori di rifacimento e manutenzione di numerose vie rurali: «Miglioriamo accessibilità e sicurezza», dice il sindaco Nicola Cau.

A Villanovaforru , nel viale del Rosmarino-Crocevia Cimitero, nuovi manti d’asfalto e con fondo naturale. Gli interventi hanno inoltre previsto l'allargamento della carreggiata fino a tre metri e ottanta centimetri e la realizzazione delle banchine.

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