Manutenzione delle caditoie stradali 

È in corso da giorni una serie di interventi per la pulizia e manutenzione delle caditoie delle acque piovane. In questo mese sono stati effettuati i lavori nelle zone più critiche per permettere all’acqua di defluire in caso di pioggia. «Abbiamo destinato un’importante somma, ai fini della progettazione, per farci trovare pronti davanti ad un eventuale finanziamento. Avere in mano un progetto ci conferisce maggiori possibilità di essere destinatari di fondi», ha riferito l’assessore ai servizi tecnologici Emanuele Meloni.

