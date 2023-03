Manutenzione delle aree verdi, 16 aziende in gara per l’incarico 

Gonnosfanadiga si prepara per la primavera e pensa a fare belle le sue aree verdi urbane e il parco di Perd 'e Pibera, meta preferita per gonnesi e non per le festività pasquali e le giornate di primavera. Per occuparsi della manutenzione e gestione del verde del paese il Comune ha invitato, tramite il portale Sardegnacat, diverse aziende che potrebbero ricevere, tramite affidamento diretto, l'incarico.

Le aree a cui sarà rifatto il look sono quelle di via Silvio Pellico, viale Kennedy, via Nazionale, via Carducci, via Dessi e il parco di Perd'e Pibera.

L'azienda a cui sarà affidata la cura delle aree verdi urbane dovrà curare gli alberi, decespugliare, sradicare infestanti, migliorare e curare il decoro urbano e ridurre la biomassa combustibile per mitigare il rischio incendi. Le indicazione sugli interventi che dovranno essere eseguiti sono state scritte all'interno del progetto, diviso area per area, dall'agronomo Massimo Cuccu.

Diciannove aziende hanno manifestato interesse. Tra queste, tre sono state immediatamente escluse per assenza di requisiti. Il progetto, chiamato “Manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo cantiere verde”, è finanziato con una somma pari a 79 mila euro.