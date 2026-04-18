Manutenzione del verde, raddoppiate le squadre per gli sfalci 

Il periodo delle passeggiate estive è sempre più vicino e ancora tanti quartieri sono assediati da erbacce e crescita incontrollata della vegetazione. Per questo da domani il Comune raddoppia gli interventi di manutenzione del verde pubblico. Saranno due, e non più una sola, le squadre impegnate quotidianamente nelle operazioni di sfalcio e potatura di parchi e aiuole, per risolvere le tante criticità ancora presenti.

«Le abbondanti piogge degli ultimi mesi hanno dato una spinta incredibile alla vegetazione. Per questo motivo, da lunedì la squadra della cooperativa “I Progetti” si sdoppierà per coprire contemporaneamente più zone della nostra città», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «L’obiettivo è contrastare la crescita dell’erba e proseguire con il piano di pulizie straordinarie su tutto il territorio comunale». La programmazione predisposta dagli uffici comunali ha interessato negli ultimi giorni piazza Gennargentu, dove sono stati preventivamente potati gli alberi di more che ogni estate rendono scivolosa e appiccicosa la pavimentazione, e il lato residenziale di via Riu Mortu, dove i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni.

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