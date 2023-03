Manutenzione del verde, interventi nei giardinetti del mercato 

La primavera è alle porte e fervono gli interventi per sistemare parchi e giardini. Gli operai che si occupano della manutenzione del verde pubblico, sono al lavoro per potare e tosare l’erba in tutte le aree della città.

Dopo le aiuole di piazza Azuni è la volta dei giardinetti che costeggiano il mercato civico in piazza Dessì dalla parte di via Pola. Sono state potate le piantine, tosato il prato e eliminate le parti secche. La manutenzione riguarda anche le altre aiuole che si trovano nell’area davanti al Comune dove sono stati piantati, come ogni anno, anche dei fiorellini.

Stesso intervento di fronte all’altro ingresso del mercato dalla parte di via Martini dove purtroppo, nonostante le continue segnalazioni anche alla Polizia locale, qualcuno continua a dare da mangiare ai gatti della zona lasciando nei giardinetti, senza poi preoccuparsi di ritirarli, piattini colmi di cibo che diventano preda di cornacchie e gabbiani che li spargono dappertutto creando degrado. Stesso scenario anche in via Turati a pochi passi dalla clinica. Potature e interventi di manutenzione riguardano ovviamente anche i parchi pubblici, dal Matteotti al parco Europa a Pitz’e Serra dove di recente sono stati sistemati anche nuovi giochi per i bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA