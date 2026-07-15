VaiOnline
Monastir.
16 luglio 2026 alle 00:35

Manutenzione del verde in paese e nelle aree rurali, squadre di operai al lavoro per prevenire gli incendi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue la manutenzione del verde e prevenzione del rischio incendi a Monastir, con un programma di lavori nel centro abitato e aree rurali. Negli ultimi due mesi sono stati eseguiti lavori in località Bidde Nuxis e Figu Niedda, nelle zone di Stell’e Mari, Mitza Beccia e Bidde Nuxis, Mitza Corixi, le Roverelle, le aree comunali di via Ferrara e colle San Sebastiano, la zona industriale Su Farigu e Mitza su Guventu e il castello di Baratuli. «La manutenzione del territorio è un’attività che richiede programmazione e costanza», dice l’assessora Maria Franca Murgia. Saranno ora affidati i lavori di diserbo e manutenzione dei tratti di Matzeddu, Bie Monti, strada vecchia di Santa Lucia, Argiolas Beccias, Piscina S’Acqua, Su Cadraxiu, il canale di guardia Rio Mannu e le aree libere del Centro Sportivo Santa Lucia. ( y.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo feroce ma il peggio sarà domani

I meteorologi aggiornano le previsioni: fino a 47 gradi nell’Isola 
Camera

La maggioranza è divisa  ma il Governo va avanti

Ieri altre frizioni tra FdI, Lega ed FI. Oggi il verdetto finale 
L’emergenza

Fatica e sudore all’aperto «È dura ma si deve fare»

L’elettricista, l’operaio, il benzinaio, il rider: «Non è più estate, è diventato un inferno»  
Sara Marci
Si allarga il sostegno alla causa contro la privatizzazione della Sogaer: «Un danno per la Sardegna»

«Mattarella fermi subito la fusione»

Aeroporti, nuovi altolà all’operazione. Continuità, ennesima giornata di disagi 
Alessandra Carta
Il mistero

Mamma e figlio morti in casa: è giallo

Maracalagonis: sarebbero deceduti per asfissia, disposte le autopsie 
Raffaele Serreli