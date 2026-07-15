Manutenzione del verde in paese e nelle aree rurali, squadre di operai al lavoro per prevenire gli incendi  

Prosegue la manutenzione del verde e prevenzione del rischio incendi a Monastir, con un programma di lavori nel centro abitato e aree rurali. Negli ultimi due mesi sono stati eseguiti lavori in località Bidde Nuxis e Figu Niedda, nelle zone di Stell’e Mari, Mitza Beccia e Bidde Nuxis, Mitza Corixi, le Roverelle, le aree comunali di via Ferrara e colle San Sebastiano, la zona industriale Su Farigu e Mitza su Guventu e il castello di Baratuli. «La manutenzione del territorio è un’attività che richiede programmazione e costanza», dice l’assessora Maria Franca Murgia. Saranno ora affidati i lavori di diserbo e manutenzione dei tratti di Matzeddu, Bie Monti, strada vecchia di Santa Lucia, Argiolas Beccias, Piscina S’Acqua, Su Cadraxiu, il canale di guardia Rio Mannu e le aree libere del Centro Sportivo Santa Lucia. ( y.m. )

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