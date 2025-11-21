Manutenzione del pozzo  per ridurre i consumi idrici nel polo sportivo cittadino 

Al via la manutenzione del pozzo di via della Resistenza, appena affidata dal Comune per cercare di abbattere i consumi idrici del polo sportivo Generale Porcu.

Lavori inseriti all’interno di uno studio generale che il Comune ha richiesto mesi fa a un geologo, con tanto di incarico «per le attività necessarie alla redazione delle pratiche relative alla ricerca idrica sotterranea e alla concessione d’uso di acque sotterranee, gestite dalla Città metropolitana di Cagliari, finalizzate alla regolarizzazione e messa in esercizio di 6 pozzi presenti all’interno delle aree verdi comunali, con l’obiettivo di conseguire un risparmio della risorsa idrica utilizzata per l’irrigazione». In cima alla lista c’è il pozzo di via della Libertà, insieme a quelli di via IV Novembre, di via Campi Elisi - nel parco della Pace - in via Archimede - nel cantiere comunale - e in via San Giuliano, fra Casa Collu e la chiesetta di San Giuliano. E in via della Resistenza, che costa in media ogni anno quasi 40mila euro. Oltre 200mila la spesa sostenuta se si conta l’irrigazione di tutti gli spazi verdi e i campi di Selargius.Si parte dal pozzo del polo sportivo Generale Porcu quindi: è stato affidato l’incarico per le videoispezioni del pozzo mediante telecamera professionale, lo spurgo e la rimozione dei detriti, e la «fornitura e posa in opera di una pompa sommersa, con tutti i componenti per il corretto funzionamento dell’impianto». (f. l.)

