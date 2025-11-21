VaiOnline
Selargius.
22 novembre 2025 alle 00:44

Manutenzione del pozzo  per ridurre i consumi idrici nel polo sportivo cittadino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via la manutenzione del pozzo di via della Resistenza, appena affidata dal Comune per cercare di abbattere i consumi idrici del polo sportivo Generale Porcu.

Lavori inseriti all’interno di uno studio generale che il Comune ha richiesto mesi fa a un geologo, con tanto di incarico «per le attività necessarie alla redazione delle pratiche relative alla ricerca idrica sotterranea e alla concessione d’uso di acque sotterranee, gestite dalla Città metropolitana di Cagliari, finalizzate alla regolarizzazione e messa in esercizio di 6 pozzi presenti all’interno delle aree verdi comunali, con l’obiettivo di conseguire un risparmio della risorsa idrica utilizzata per l’irrigazione». In cima alla lista c’è il pozzo di via della Libertà, insieme a quelli di via IV Novembre, di via Campi Elisi - nel parco della Pace - in via Archimede - nel cantiere comunale - e in via San Giuliano, fra Casa Collu e la chiesetta di San Giuliano. E in via della Resistenza, che costa in media ogni anno quasi 40mila euro. Oltre 200mila la spesa sostenuta se si conta l’irrigazione di tutti gli spazi verdi e i campi di Selargius.Si parte dal pozzo del polo sportivo Generale Porcu quindi: è stato affidato l’incarico per le videoispezioni del pozzo mediante telecamera professionale, lo spurgo e la rimozione dei detriti, e la «fornitura e posa in opera di una pompa sommersa, con tutti i componenti per il corretto funzionamento dell’impianto». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 