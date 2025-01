Manutenzione del cimitero, incarico affidato per il progetto 

Saranno dei professionisti esterni ad occuparsi della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero di Sant’Elena. Il Comune di Dolianova, vista l’urgenza e l’impossibilità del settore Lavori Pubblici a provvedere con il personale interno impegnato in altri procedimenti e mansioni, ha affidato l’incarico alla società di ingegneria “BeB” attraverso una procedura sul portale telematico Sardegna Cat. Gli interventi di manutenzione riguarderanno i loculi a colombario, la cappella, la camera mortuaria e gli uffici amministrativi.

Per l’ampliamento del cimitero (realizzazione di nuovo blocco per le sepolture, riqualificazione e risanamento delle strutture presenti all’interno del camposanto), il Comune di Dolianova ha ottenuto lo scorso anno dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici uno stanziamento di 250mila euro a cui si aggiungono 28mila euro di cofinanziamento comunale. Una parte delle risorse, circa 78mila euro, sono state utilizzate nei mesi scorsi per l’acquisto di 108 loculi prefabbricati, provvedimento necessario per far fronte alla carenza di spazi per le sepolture. Lo scorso febbraio erano rimasti a disposizione solo 18 loculi. (c. z.)

