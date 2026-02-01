VaiOnline
Elmas.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Manutenzione dei ponticelli 

Il Comune di Elmas accelera la riqualificazione di spazi pubblici. È in corso la manutenzione straordinaria dei ponticelli in legno nel centro abitato, per restituire loro sicurezza e decoro estetico. Raggiunto un primo traguardo: è di nuovo percorribile il ponticello pedonale di viale Assemini.

«Si lavora adesso sulla suggestiva passeggiata di Giliacquas, a ritmi serrati. Il ponticello minore è in dirittura d’arrivo, mancano solo le ultime rifiniture estetiche», riassume l’assessora Alessandra Nurchi, «mentre la struttura maggiore ha richiesto un approccio più cauto: le recenti piogge hanno reso il terreno instabile, complicando l’accesso dei mezzi pesanti in sicurezza».

L'impresa punta a chiudere il cantiere in pochi giorni. Il Comune ha confermato il costante monitoraggio dell’area, necessario per garantire la longevità dei ponti.

