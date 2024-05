Manutenzione dei corsi d’acqua 

Il sistema sarà identico a quello adottato per sistemare le strade: un accordo quadro con un unico operatore economico.

La cifra è prestabilita e pure chi dovrà eseguire le opere: per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico del territorio comunale di Carbonia, è questo il sistema che l’amministrazione municipale ha escogitato per cercare di non incorrere più in quelle lungaggini che inevitabilmente da anni provocano le proteste di chi osserva le condizioni spesso pietose in cui vengono lasciati i corsi d’acqua, compresi quelli che attraversano o lambiscono il perimetro urbano come il fiume Rio Cannas o il Santu Milanu. La Giunta, su proposta dell’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti, ha pertanto deciso di adottare un sistema già varato per la cura delle strade disastrate: stipulare un accordo quadro per la manutenzione non solo dei fiumi principali, ma anche dei canali di convogliamento delle acque, come quello che da monte Leone scende verso via Dalmazia e via del Minatore e poi quello che da Is Meis va verso Is Gannaus. Saranno subito disponibili 380 mila euro, che possono diventare 540 mila a seconda delle economie di un finanziamento regionale che il Comune ha ricevuto. Verrà indetta una gara che servirà a individuare per quattro anni un solo operatore economico che agirà secondo un sistema di priorità la cui definizione starà in capo all’amministrazione. Sarà invece indetta entro giugno la gara da un milione 765 mila euro per dare vita all’accordo quadro varato per la sistemazione di alcune strade, come via del Minatore e Barega.

