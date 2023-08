Manutenzione, chiude la Mem 

C’è da fare la manutenzione dei cancelli di ingresso e la Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 chiude per qualche giorno per riaprire entro la settimana.

Lo comunica il Comune. La struttura era stata chiusa anche un mese fa, sempre per urgenti lavori di manutenzione.

Progettato dallo studio OP architetti associati di Venezia e realizzato utilizzando le facciate esterne della struttura del vecchio mercato, lo spazio polivalente venne inaugurato il 30 aprile 2011 e aperto il 3 maggio 2011 e ospita mostre temporanee e permanenti, biblioteche, auditorium.

Nel corso della stagione scolastica ospita settimanalmente numerosi laboratori per bambini ed è la principale sede di studio di numerosi studenti universitari, fuori sede e non.

RIPRODUZIONE RISERVATA