Manutenzione alla condotta 

Domani le squadre di Abbanoa saranno impegnate in un cantiere per la manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis” in un tratto di acquedotto del diametro di 700 millimetri in località Is Porcus nel territorio comunale di Perdaxius.

Si annuncia qualche disagio per la popolzione perché, per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto. Un piano di manovre di rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano previsto dai tecnici dovrebbe permettere di contenere quanto più possibile le interruzioni, tuttavia nelle località di Is Porcus, Is Pillonis, Is Senis, Is Gannaus e Is Gadonis, Is Atzoris, San Simplicio, alimentate direttamente dalla dorsale principale, risulterà interrotta l’erogazione dalle 8 alle 17. Info al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. (m. g. p.)

