Manutenzione aeronautica, il business plan Atitech 

Dodicimila metri quadri e un patrimonio di professionalità, gli Avio 1 e Avio 2 del Costa Smeralda decollano nel business jet. Rilevati l’estate scorsa dal colosso della manutenzione aeronautica Atitech, a un anno dal rilancio degli hangar Meridiana, fiore all'occhiello dell'aeroporto di Olbia poi dismessi dopo la liquidazione della compagnia Air Italy, la cabina di comando dell'aviorimessa tira le somme delle prime attività e aumenta la scommessa firmata a giugno 2024 tra la società di gestione dello scalo Geasar e Atitech. «Abbiamo iniziato con la manutenzione degli aerei di linea, superato la fase delle certificazioni e rispettato il piano occupazionale: a oggi, abbiamo assunto 60 ex dipendenti Air Italy e firmato un accordo per l'inserimento dei giovani», dice l'amministratore delegato Atitech, Gianni Lettieri. Ristrutturati gli hangar, parte il maxi Polo di business aviation, servizio unico in Italia che, secondo Lettieri, «Olbia può soddisfare per la sua posizione strategica». Il business plan prevede, a regime, 350 dipendenti, 60 milioni di fatturato, 16 milioni di investimenti, di cui metà già effettuati, e l'ambizione di diventare un motore occupazionale per il territorio. «Abbiamo raggiunto uno dei nostri principali obiettivi, ossia mettere in moto l'attività di manutenzione aeronautica, e l'evento di oggi segna una ripartenza anche per la comunità che vede non disperse le risorse formate al Costa Smeralda», afferma l'ad di Geasar, Silvio Pippobello.

