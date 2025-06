Manus in terra, il progetto vola a Roma 

Un’importante vetrina nazionale ha accolto il progetto “Manus in terra” del Centro di salute mentale di Ales-Terralba, unico rappresentante della sanità sarda al convegno tenutosi a Roma per i 10 anni della legge sull’agricoltura sociale. L'iniziativa, a costo zero, ha visto protagonisti gli utenti del Csm impegnati nel recupero di aree verdi a Terralba e Marrubiu, grazie a una rete solidale tra istituzioni pubbliche e privati. «Non vogliamo dipendere dai finanziamenti – ha spiegato l’educatore Filippo Bartolomeo – il nostro è un modello di comunità attiva e partecipata». Due ragazzi del Centro hanno testimoniato come il lavoro “verde” favorisca inclusione e autostima. Un’esperienza concreta di agricoltura sociale che, partendo dal territorio, è stata capace di conquistare l’attenzione di tutti in un evento con tanti partecipanti da tutta l’Italia. ( s.c. )

