«Manuela, ora tutta la verità» 

«Ora non si scappa più. Ora non si nasconde più niente. I vestiti di Manuela sono stati ritrovati e verranno sottoposti a tutte le analisi forensi possibili: Dna, impronte, tracce biologiche, polveri, fibre, qualsiasi minima prova che possa portarci alla verità». Dalla pagina social aperta su Facebook per chiedere “Giustizia per Manuela Murgia”, i familiari della 16enne trovata morta nel 1995 nel canyon di Tuvixeddu hanno chiesto che si spazzi via il velo di omertà che copre le ultime ore di vita della giovane. Riaperta nelle scorse settimane l’indagine con l’ipotesi di omicidio volontario dal procuratore aggiunto Guido Pani, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno ritrovato anche i vestiti della ragazza che si temeva fossero andati perduti.

Il ritrovamento

Dopo trent’anni dall’autopsia eseguita dai medici legali Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz, i vestiti, la cinta, i pantaloni e l’intimo che Manuela Murgia indossava il giorno della sua morte sono stati ritrovati perfettamente conservati in via Porcell, nel vecchio stabile che ospitava l'Istituto di Medicina Legale dell’Università e che, dopo il trasferimento al Policlinico di Monserrato, attualmente viene gestito dal Dipartimento di igiene ambientale.

Le analisi

Nelle prossime settimane i vestiti saranno esaminati dal Servizio investigazioni e analisi scientifiche della Polizia (il Sias) che sfrutterà le più moderne tecniche di estrazione delle tracce biologiche e dei profili genetici, le stesse utilizzate nel caso di “Unabomber”, l’attentatore seriale che ha seminato il panico tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto con ordigni esplosivi piazzati tra il 1994 e il 2006. Con la cosiddetta Next Generation Sequencing (NGS) e con l’evoluzione delle analisi Short Tandem Repeats (STR) ora è possibile estrarre sequenze di Dna mitrocondiale anche su campioni minimi o di scarsa qualità e molto degradati, come quelli vecchi di decenni.

La reazione

«Ogni singolo indizio verrà esaminato con la massima attenzione», spiegano i familiari sulla pagina “Giustizia per Manuela Murgia”, «Chi ha toccato quei vestiti? Chi ha cercato di cancellare ogni traccia? Chi credeva di farla franca? Vi diamo una certezza: non avete più scampo. La scienza non si può ingannare. Chiunque abbia rivestito Manuela o toccato i suoi abiti ha lasciato impronte o qualche cellula».

