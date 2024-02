«Manuela non si è uccisa, è stata assassinata» 

Manuela Murgia è uscita dalla casa di famiglia, in via Barigadu 2, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, il 4 febbraio 1995. Era sabato. Aveva 16 anni. Non è più tornata viva. Alle 13 di domenica era arrivata una telefonata al centralino della Questura di via Amat. «Andate nella gola di Tuvixeddu, entrando da via Vittorio Veneto: c'è una ragazza a terra. Forse è morta»: queste le parole di un anonimo segnalatore, secondo le cronache dell’Unione Sarda dell'epoca. Il corpo senza vita di Manuela fu trovato nel canyon accanto alla necropoli punica. Un posto frequentato da tossici e sbandati, allora. Un luogo che lei non conosceva. Omicidio, si disse subito. Un'ipotesi che si affievolì con il passare delle ore e delle prime e concitate giornate di indagini e interrogatori condotti dalla squadra Mobile. Alle fine il verdetto degli inquirenti fu: suicidio. Quella ragazza, chissà perché, aveva deciso di farla finita. Ventinove anni dopo, quando nella chiesa di San Massimiliano Kolbe è stata celebrata una messa in memoria, i familiari chiedono di riaprire il caso. Manuela non si sarebbe mai ammazzata, sostengono. Lo gridano forte, adesso come allora. Ma a metà degli anni Novanta non c'erano i social. Ora la loro battaglia passa da lì. Da Facebook e da TikTok. Da queste piattaforme i parenti della ragazza sedicenne per l'eternità chiedono “Giustizia per Manuela Murgia”. Pubblicano atti, segnalano anomalie e portano elementi che sarebbero incompatibili con un suicidio. E lanciano il più classico degli appelli: «Chi sa, parli e ci aiuti».

La scomparsa

L'ultimo giorno della sua vita Manuela era uscita senza avvertire nessuno. Non lo avrebbe mai fatto, perché l’educazione che le era stata impartita glielo avrebbe impedito. Non studiava, ma aiutava sua madre in casa. Una decisione presa dopo il trasferimento a Cagliari da Monserrato, da dove la famiglia era arrivata qualche tempo prima di quei terribili giorni. Di recente aveva avuto una relazione con un ragazzo. Amicizie in oratorio e piazzetta. Una vita normale, la sua. Quella di una ragazzina che nelle pagine in bianco e nero della cronaca di Cagliari dell’Unione era stata definita come una «Cenerentola di periferia». Nella sua ultima mattina, prima di chiudersi alle spalle la porta di casa poco prima delle 12, sul tavolo della cucina aveva lasciato il suo rossetto rosso, il profumo e il telefono cordless. «Questo», scrivono adesso i familiari, «ci fa pensare che si fosse preparata per un appuntamento dopo una telefonata». Si parla di una testimonianza, secondo la quale la sedicenne sarebbe stata vista salire a bordo di un'auto blu. Pare anche che prima si fosse fermata davanti all’ufficio postale di via Monte Santo. Ferma, «come se stesse aspettando qualcuno». Anche una vicina l'aveva notata in strada, secondo quanto affermato dai parenti. E l'avrebbe descritta come «graziosa, sorridente, solare». Non come una ragazza che ha in animo di buttarsi da un dirupo. Eppure il giorno successivo Manuela è stata trovata ai piedi della parete rocciosa di Tuvixeddu. Sul corpo delle ferite compatibili con la caduta, secondo l'autopsia. La famiglia però, ancora oggi, non crede che si sia lanciata da oltre 20 metri. Non volontariamente, non per ammazzarsi. No, perché chi la conosceva ha una convinzione: «Manuela non si è uccisa. Manuela è stata assassinata», come si legge su uno striscione appeso il 4 febbraio scorso in via Is Maglias, proprio davanti al luogo dove Manuela fu trovata senza vita.

Le anomalie

L'esame del medico legale ha rivelato che nello stomaco ci fossero tracce di un’arancia, mangiata a casa, e di semolino. «Un pasto consumato intorno alle 14-15», dice la famiglia. «Dove ha mangiato questo pasto Manuela? Chi le ha offerto il pranzo?», è l'interrogativo senza risposta certa, ma che porta a un'ipotesi: «Sicuramente coloro che l’hanno vista per l’ultima volta. Lei non avrebbe mai mangiato a casa di nessuno, se questa persona non fosse stata nelle sue conoscenze. Ovviamente», è la tesi, «non è un pasto che si consuma in un bar o in una tavola calda, era roba che preparavano le mamme o le nonne». Altro elemento che non convince chi chiede che il caso venga riaperto: quando è stata trovata, sotto i jeans Manuela indossava le calze velate e i pantaloni del pigiama: «Aveva intenzione di rientrare il prima possibile», scrive la sorella Elisa sui social, «per non dare alcuna preoccupazione». In più, aveva portato con sé le chiavi. E se uno lo fa, secondo la logica, ha intenzione di rientrarci, in casa.

L’abbigliamento

Tra gli atti di indagine c’è una foto che colpisce. È stata scattata dagli agenti della Scientifica sul luogo del ritrovamento. In primo piano ci sono gli stivaletti ai piedi della ragazza. Marroni, scamosciati, con la suola nera. Il punto è che risultano perfettamente puliti. Eppure c'è chi si ricorda che quel giorno aveva piovigginato: il terriccio avrebbe dovuto sporcare la gomma, insinuarsi nella sagomatura sulla pianta. Invece niente. Per i familiari «è impossibile che in quella giornata fredda e umida quella scarpa abbia calpestato una strada sterrata o sterpaglie». Quelle che ricoprivano tutta l’area di Tuvixeddu. Si nota il segno di una strisciata di fanghiglia, sul lato dello stivaletto. Come se ci fosse stato «un trascinamento». Il giubbotto, poi: lindo all’interno, anche se aveva la fodera chiara. Mentre la maglia «a contatto con il derma-pelle era imbrattata di pietrisco, sterpaglie, polvere e una vasta macchia di sangue». La domanda posta dalla sorella è: «Come può la federa interna del giaccone essere completamente pulita e la parte interna del maglione (a contatto con la schiena nuda) essere invece sporca?». E ancora: la cintura era tagliata di netto in due punti, sulla parte posteriore. Come sarebbe compatibile questo fatto con un volo nel vuoto? Quesiti affidati alla rete, al sempre maggior numero di utenti che sta seguendo i continui aggiornamenti.

Il volo

Suicidarsi, nel canyon di Tuvixeddu, era difficile. «È stato asserito», scrive oggi la sorella, «che Manuela avrebbe preso la rincorsa “con un tacco da 8”, per lanciarsi nel vuoto ed evitare di urtare il costone roccioso». Ma «il perimetro esterno del colle dei Punici era chiuso da una recinzione alta circa 1,80 metri e distante dal bordo circa un metro». Da qui la domanda: «Come avrebbe potuto prendere la rincorsa per lanciarsi in uno spazio così esiguo?». Della vicenda in quei giorni si occupò anche la trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?”: «Un operatore provò a scavalcare la recinzione ma non ci riuscì, asserendo che se per lui, alto 1 e 90, era difficile scavalcare, figuriamoci per Manuela». C’è poi un altro particolare: tra le piante, pochi giorni dopo la morte, era stato ritrovato dalla zia il marsupio da polso di Manuela. Conteneva una moneta da 10 lire. Il portafortuna della ragazza. Lo aveva gettato lei perché pensava che tanto di fortuna non ne avesse più bisogno? O qualcuno glielo aveva strappato? Per la famiglia la prima tesi è da escludere: «Il suo corpo era pieno di graffi e ferite incompatibili con la caduta». Per loro «Manuela è stata uccisa». E ora sulla sua fine chiede una nuova verità. Che, forse, è da riscrivere.

