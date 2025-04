Manuela Murgia, spuntano nuovi testimoni 

Non solo la consulenza del medico legale di parte, il ritrovamento degli abiti dopo trent’anni e le numerose incongruenze evidenziate più volte dalla famiglia. Ora sul caso di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu, sembra essersi squarciato anche il velo di omertà e silenzio. Nell’inchiesta per omicidio, aperta un mese fa dal sostituto procuratore Guido Pani, ci sarebbero delle testimonianze, nuove, come fanno sapere i familiari della vittima. «Tutto porta a via Is Maglias», evidenziano i parenti della ragazza nella pagina Facebook “Giustizia per Manuela Murgia”. Dunque qualcuno, dopo la fiaccolata organizzata lo scorso venerdì 11 aprile, avrebbe parlato. «La fiaccolata», ribadiscono i familiari, «ha illuminato molto più che una strada: ha acceso volti, svelato silenzi, fatto arrivare voci che credevate sepolte». E il responsabile – o i presunti responsabili della morte di Manuela – non può dormire sonni tranquilli: «Avete il tempo contato. Nascondersi non serve a niente. Ti conviene andare a dire ciò che hai fatto, prima che lo faccia qualcun altro».

La speranza

Insomma «le testimonianze parlano», proseguono i parenti della giovane che hanno sempre respinto con forza la tesi del suicidio di Manuela. E solo grazie al lavoro di squadra, lungo e paziente, dei legali di Elisabetta e Anna Murgia (l’avvocata Giulia Lai), sorelle della giovane, del fratello Gioele (Bachisio Mele) e dei genitori (la criminologa Maria Marras) si è arrivati alla riapertura del caso, con le indagini portate avanti dagli investigatori della Squadra Mobile. Decisiva la consulenza del medico legale Roberto Demontis: nel riesaminare i risultati dell’autopsia dell’epoca ha trovato molte incongruenze con la tesi del suicidio. Arrivando a un’altra ricostruzione, grazie alla collaborazione con l’ingegnere Stefano Ferrigno, autore dell’analisi cinetica sulla caduta della ragazza: la sedicenne sarebbe stata violentata e nel cercare la fuga, investita. Poi il suo assassino avrebbe trascinato il corpo nel canyon per farlo trovare il più tardi possibile. «Chi sa e tace è parte del fango», sottolineano ancora i familiari della ragazza. «Ma il fango si asciuga, si spacca e lascia tutto esposto. Non dite poi che non vi avevamo avvisati. Avete il tempo contato. Nascondersi non serve a niente».

Vestiti e riesumazione

Un nuovo passaggio importante – forse decisivo – potrebbe arrivare dagli accertamenti tecnici sugli indumenti di Manuela Murgia. Vestiti ritrovati dopo trent’anni. «La riesumazione del corpo», aveva evidenziato il medico legale Demontis intervenuto nella trasmissione televisiva Monitor su Videolina, «è importante per recuperare il materiale genetico ed estrarre il dna da confrontare con quello che verrà ritrovato sugli indumenti. Un passaggio che permetterà di verificare l’eventuale presenza di un altro dna oltre a quello della vittima». I vestiti di Manuela sono stati ritrovati, ancora sigillati, dagli agenti della Squadra Mobile nel vecchio stabile dell’Istituto di medicina legale di via Porcell, attualmente gestito dal Dipartimento Igiene Ambientale.

