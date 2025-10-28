Manuela Murgia, spunta un super testimone 

La sera del 4 febbraio di trent’anni fa avrebbe sentito nella zona di Tuvixeddu delle urla di una ragazza, ripetere più volte dei «No, no, no», e poi avrebbe anche visto un’auto con all’interno alcuni ragazzi che si allontanava a tutta velocità. C’è dunque un nuovo super-testimone nell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia? Il punto interrogativo è d’obbligo, anche perché al momento non sembrano esserci certezze sulla testimonianza raccolta dagli investigatori della Squadra Mobile e sulla ricostruzione di quanto accaduto alla 16enne, morta proprio quella sera e il cui corpo venne poi trovato l’indomani ai piedi del canyon che si trova alle pendici della necropoli punica.

Il super-testimone

Il condizionale è d’obbligo, come detto, visto che le indagini sono coperte dal più rigoroso segreto istruttorio e sul contenuto della deposizione del nuovo super-teste non trapela quasi nulla. Di certo c’è, però, che la testimonianza – almeno per il momento – non sembra aver dato una grossa mano agli investigatori. Nei fatti l’uomo non avrebbe riconosciuto Manuela Murgia, né le persone all’interno del veicolo. L’auto descritta, inoltre, non sarebbe al momento riconducibile a nessuna delle persone vicine all’ex fidanzato, Enrico Astero, 54enne, sinora unico indagato per la morte della ragazza, e – a distanza di trent’anni – gli elementi che avrebbe fornito sarebbero ancora generici e poco concreti. C’è poi da dire che quella zona, all’epoca dei fatti, risultava frequentata da tossicodipendenti e prostitute, dunque – a distanza di così tanto tempo e senza certezze che si trattasse della 16enne – anche la nuova testimonianza sembra destinata a complicare il mistero e l’inchiesta riaperta lo scorso febbraio dal procuratore aggiunto Guido Pani dopo due archiviazioni.

Gli esami sul Dna

Intanto nei laboratori della caserma San Bartolomeo, i Ris di Cagliari stanno proseguendo le indagini sulle tracce biologiche rinvenute nei vestiti della ragazza, sigillati il giorno dell’autopsia e ritrovati integri nell’ex dipartimento di Medicina Legale della Clinica Macciotta. Solo profili femminili negli indumenti intimi di Manuela Murgia, mentre ancora non si è chiarito il giallo delle otto tracce recuperate dal maglioncino: una volta comparate sarebbe risultata una compatibilità sia con la vittima che con l’indagato (questo perché, con ogni probabilità, si tratta di frammenti di profilo genetico troppo limitati, dunque non sufficienti ad evidenziare un profilo completo). I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche, in ogni caso, stanno proseguendo le analisi delle varie tracce trovate, confrontandole anche con i Dna dei familiari della ragazza. Il tutto con la collaborazione anche dell’ex generale Luciano Garofano (consulente della difesa) e del genetista di fama mondiale Emiliano Giardina (nominato dalla famiglia Murgia). Nell’attesa che arrivi l’esito dei Ris, la difesa di Astero ha esaminato, per conto proprio, uno dei pochi profili interi rinvenuto nei vestiti (un pelo maschile). E l’esito, per quanto di parte, sarebbe netto: nessuna concordanza col profilo genetico dell’indagato.

