«Manuela Murgia, ogni pista porta all’omicidio» 

Torna sulla ribalta nazionale il giallo sulla morte di Manuela Murgia. A rispolverare il caso della giovane 16enne trovata morta sul fondo del canyon di Tuvixeddu nell’inverno del 1995 è stata la trasmissione televisiva di Italia 1 “Le iene” che da ieri sera ha cominciato a indagare dopo la riapertura del caso. Dalle testimonianze della famiglia, alle contraddizioni nei racconti di alcuni di quel 4 febbraio 1995, quando la giovane dopo una telefonata uscì di corsa di casa e fu ritrovata solo il giorno dopo morta nel canyon.

Per anni si parlò di suicidio, una ipotesi a cui la famiglia (i fratelli Anna, Elisabetta e Gioele) non ha mai creduto, soprattutto adesso alla luce dei risultati della perizia del medico legale Roberto Demontis che ha fatto riaprire le indagini per omicidio. «È una vicenda in cui molte cose devono essere ancora spiegate, dopo 30 anni il mistero della morte di Manuela Murgia potrebbe essere svelato», dice l’inviato delle Iene Alessandro Sortino. «La chiave è rappresentata dai vestiti della ragazza che contengono ancora tracce di Dna, tracce che parlano», sottolinea l’inviato sulla base delle fonti rivelate dagli esperti, «e tra queste potrebbe esserci quello del suo assassino».

Risvolti

Dunque, punta diritto sull’omicidio l’inchiesta della trasmissione televisiva di Italia 1. E lo fa basandosi anche sulla perizia di Demontis: secondo la ricostruzione, dopo un rapporto che avrebbe lasciato alla ragazza evidenti abrasioni, Manuela sarebbe fuggita e poi sarebbe stata investita dal suo (o forse i suoi) killer, probabilmente già agonizzante, per poi essere trasportata nel canyon. Una ipotesi che troverebbe riscontro anche in alcuni elementi dell’autopsia originale (in cui per esempio si parla di lesioni interne, come quelle che possono essere provocate proprio da un investimento con un’auto).

L’indagato

Gli inviati in completo nero di Italia 1 hanno provato a intervistare l’ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, 54 anni, oggi indagato per la morte della ragazza ancora avvolta nel mistero. L’uomo, che all’epoca dei fatti disse agli inquirenti «non la vedo da dieci giorni», aveva già rilasciato a L’Unione Sarda le prime considerazioni all’indomani dell’iscrizione nel registro degli indagati, dicendosi «sconvolto» per «un incubo» in cui era ripiombato all’improvviso dopo 30 anni. «Fino a prova contraria, quest’uomo che collabora pienamente, è innocente», chiarisce Sortino.

