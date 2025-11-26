VaiOnline
Il giallo.
27 novembre 2025 alle 00:18

Manuela Murgia, nuova proroga per i Ris 

Slitterà al nuovo anno l’udienza per l’incidente probatorio prevista per l’11 dicembre, quando i colonnelli del Ris, Andrea Berti e Marco Palanca, dovranno illustrare al giudice Giorgio Altieri l’esito della perizia sui reperti biologici individuati nei vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu. Come già ipotizzato nei giorni scorsi, ieri è stata ufficializzata la richiesta di una nuova richiesta di proroga di 30 giorni avanzata da parte dei periti che, dunque, farà slittare a gennaio anche l’appuntamento davanti al giudice.

Per ora le bocche restano cucite sull'esito degli accertamenti, ma sembra ormai essere escluso che un reperto maschile integro (un pelo) trovato nei vestiti della donna sia riconducibile all’ex fidanzato Enrico Astero, oggi 54enne, indagato per omicidio. Gli esperti del Ris stanno esaltando le ultime tracce disponibili per completare il confronto con i profili prelevati anche ai familiari, così da completare l’attività richiesta dal giudice. Poi i risultati saranno messi a disposizione dei consulenti di parte: il generale Luciano Garofano, nominato dall’avvocato Marco Fausto Piras (difensore di Astero), e il genetista di fama internazionale Emiliano Giardina (indicato dagli avvocati della famiglia Murgia, Giulia Lai, Bachisio Mele e Maria Filomena Marras). Nei prossimi giorni il giudice Altieri fisserà la nuova data dell’udienza che potrebbe slittare a metà gennaio. (fr.pi.)

