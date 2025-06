Manuela Murgia, la verità nei vestiti? 

Resteranno in città le analisi sui vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita nel canyon di Tuvixeddu il 5 luglio 1995. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri, che ha accolto la richiesta di incidente probatorio presentata dall’avvocato Marco Fausto Piras, difensore di Enrico Astero, 54 anni, l’ex fidanzato della giovane, disponendo che le analisi genetiche a caccia di tracce biologiche ed eventuali Dna, oltre che di impronte digitali, siano effettuate dagli esperti del Ris di Cagliari, il Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma che ha i laboratori nella caserma di San Bartolomeo.

L’incarico

Il gip Altieri formalizzerà l’incarico il 7 luglio, alla presenza anche dei consulenti della difesa (che hanno già da tempo incaricato l’ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano) e della famiglia della ragazza, Emiliano Giardina, il genetista che scoprì il dna di Ignoto1, associandolo a Massimo Bossetti. I periti incaricati delle analisi bioligiche saranno il tenente colonnello Andrea Verti, il maresciallo maggiore Gavino Piras, entrambi dei Ris di Cagliari, mentre per le ulteriori analisi scenderanno i colleghi Marco Palanca e Maurizio Tatti, rispettivamente tenente colonnello e brigadiere capo del Reparto investigazioni scientifiche. Gli abiti – ritrovati sigillati dopo trent’anni dagli agenti della Squadra Mobile nel vecchio stabile dell’Istituto di medicina legale di via Porcell, attualmente gestito dal Dipartimento Igiene Ambientale – non saranno dunque spediti a Roma, al Gabinetto della Polizia Scientifica, come era stato disposto dal pubblico ministero Guido Pani, titolare del fascicolo riaperto con per omicidio volontario.

Segreto istruttorio

Accolta la richiesta di incidente probatorio, il gip Alteiri ha comunque respinto la richiesta dell’avvocato Piras di accedere agli atti, coperti da segreto investigativo, dei fascicoli precedentemente archiviati sul caso della giovane deceduta. Dopo l’autopsia del medici legali Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz, il procuratore aggiunto Guido Pani aveva archiviato per ben due volte il fascicolo per omicidio, optato per l’ipotesi del suicidio. Ora, una nuova consulenza dell’esperto Roberto Demontis (nominato dai legali Giulia Lai e Bachisio Mele, che assistono i familiari di Manuela Murgia) ha convinto il pubblico ministero a riaprire le indagini con l’ipotesi di omicidio volontario.

