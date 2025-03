Manuela Murgia, il giallo di Tuvixeddu oggi su Videolina 

Il caso di Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita il 5 febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu, sarà oggi al centro della puntata di Radar, il talk giornalistico a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti in onda alle 21 su Videolina.

Una settimana fa la Procura di Cagliari ha riaperto il caso che era stato archiviato come suicidio. L’ipotesi dei consulenti della famiglia è che la giovane vittima possa essere stata travolta e uccisa da un’auto, forse dopo aver avuto un rapporto sessuale con qualcuno. Le ferite e lesioni sul corpo, infatti, non sono ritenute compatibili con una caduta da diverse decine di metri ma sono compatibili, invece, con l’impatto con un’auto. Non solo: la sedicenne sarebbe stata portata da qualcuno nello sterrato nel canyon e non gettata dall’alto perché non ci sono lesioni compatibili con una caduta (e dunque con il suicidio). Elementi contenuti nella consulenza di parte depositata dal medico legale Roberto Demontis per riscrivere una storia lunga trent’anni e archiviata come suicidio

In studio, oggi, i familiari di Manuela Murgia, l’avvocato Giulia Lai, legale della famiglia, la criminologa Maria Filomena Marras, i giornalisti Francesco Pinna (L’Unione Sarda) e Luca Neri (Videolina).

