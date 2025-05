Manuela Mameli canta la Sardegna «Siamo i custodi della nostra terra» 

Una voce che arriva alle corde del cuore con il dono di accarezzare l’anima. Quella di Manuela Mameli, 36 anni, musicista originaria di Triei. Cantante jazz e interprete della tradizione sarda, torna con un nuovo brano dal titolo “Ti amo”, uscito il giorno di Sa Die De Sa Sardigna. Un inno all’Isola, un atto d'amore in musica. Che nasce da un incontro con il poeta e linguista Mario Puddu. I versi della sua poesia riportati in voce e melodia in una canzone che viene arricchita dalla collaborazione con Fabrizio Bandinu, alla chitarra, e Mariantonietta Bosu, all'organetto.

Ci racconta l’incontro con il poeta di Illorai Mario Puddu?

«Può sembrare inconsueta la collaborazione tra due persone così distanti d'età. Eppure per me l'età non è determinante. Dove c'è bellezza e sintonia, le generazioni si incontrano. La scrittura di Mario ha la freschezza dell'eterno, la capacità di parlare al cuore con la saggezza di chi ha vissuto e la curiosità di chi continua a scoprire».

A lei piace sperimentare, sempre nel rispetto della tradizione, e lo si può sentire anche in “Ti amo”.

«Nel brano compaiono alcune ricercatezze armoniche che ormai fanno parte del mio dialetto musicale, anche per via dei miei studi e della frequentazioni del jazz, ma sono elementi che ho sperimentato e che il pubblico sardo ormai accetta volentieri. Perché la contaminazione tra il rock-pop e la musica tradizionale è diventata definitivamente parte integrante del panorama folk. Il risultato è una composizione che, con un certo contrasto verso la solennità del testo, è più venato di malinconia che animato da un piglio marziale, e però forse è più giusto così, perché la nostra è una terra di solitudini, di silenzi, di respiri nel vuoto, e in questo sta anche la nostra forza e la nostra bellezza che ci rende solidi come granito sotto lo sferzare del vento ma anche fragili come sabbia sotto troppi piedi indifferenti».

Lei canta “Sa libbertade tua cherzo e bramo”. Questo brano parla di identità e di resistenza, ma senza retorica.

«“Ti amo” non vuole essere una bandiera politica o un messaggio divisivo, ma piuttosto un invito alla riflessione sulla Sardegna come terra da custodire, terra da difendere, con uno sguardo che abbraccia il passato e la storia dell'isola. La canzone, fresca e innovativa nelle sonorità ma profondamente radicata nella tradizione, parla di libertà, di resistenza e di speranza».

Quando e come nasce la sua passione per la musica?

«Mio nonno cantava, i miei genitori mi regalarono un pianoforte giocattolo all'età di 2 anni. Mia madre suonava la chitarra, che forse non è scontato per le donne della sua generazione».

Quanto è difficile fare musica in Ogliastra?

«Rispetto a quando ero piccola c'è un pullulare di associazioni per la didattica della musica e scuole civiche. Sicuramente in Sardegna si fa tanta musica e quando ho collaborato con musicisti anche venuti dall'estero in ambito anche jazzistico, mi è stato fatto notare che la qualità dei musicisti sardi è mediamente più alta che altrove, forse perché scontiamo un atavico complesso di inferiorità che ha il vantaggio secondario di spronarci a compensare i difetti».

Ha portato la sua voce in tutto il mondo. Qual è stato il momento più emozionante?

«Ricordo in Asia una standing ovation dopo aver cantato un arrangiamento dell'Ave Maria. Mi sono scese le lacrime».

