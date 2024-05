Manuela Mameli a Stoccarda al circolo dei sardi Su Nuraghe 

Ospite del circolo Su Nuraghe di Stoccarda, Manuela Mameli ha condiviso con gli emigrati sardi in Germania l’orgoglio identitario. Al rappresentante del circolo, Antonio Galistu, e al presidente della Federazione dei circoli sardi in Germania, Paolo Atzori, la cantante di Triei ha consegnato gli omaggi istituzionali di Anna Assunta Chironi e Ivan Mameli, sindaci di Triei e Bari Sardo (paese d’origine della mamma dell’artista). Insieme a Mauro Mulas (pianoforte) e Massimo Perra (organetto), Mameli si è esibita nella sala Kleiner Kursaal, davanti a un folto pubblico. Tanti gli emigrati sardi arrivati a Stoccarda per l’occasione anche dalle altre città tedesche. (ro. se.)

