«Manuela investita da un’auto» 

Nuovo colpo di scena sul caso di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu. Lo scorso agosto la Procura aveva respinto la richiesta di riaprire le indagini. Ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto alla tesi del suicidio, proseguendo la loro battaglia. E ora ci sono elementi concreti per la svolta: il medico legale Roberto Demontis, nominato dai parenti di Manuela, ha depositato una consulenza che ha portato alla riapertura dell’inchiesta. Per l’esperto il corpo della sedicenne avrebbe delle ferite e delle lesioni non compatibili con una caduta da diverse decine di metri. L’ipotesi avanzata è che sia stata investita volontariamente da un’auto e successivamente gettata nel canyon. E che questa possa essere una strada realistica, lo dimostra il fatto che in questi giorni potrebbe esserci un sopralluogo della Polizia con gli esperti della Scientifica proprio a Tuvixeddu.

Il mistero

Una clamorosa novità in una vicenda che ha gettato nella disperazione la famiglia della ragazza. E che ora, con la riapertura ufficiale del caso, può sperare nuovamente di arrivare alla verità. Procura e investigatori della Squadra Mobile (prima sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, e ora sotto quello del nuovo dirigente Davide Carboni) sono già al lavoro. Sono stati ripresi in mano tutti i faldoni relativi alla morte di Manuela nella speranza di trovare qualche elemento che possa indirizzare le indagini in una direzione precisa. E la consulenza medica si aggiunge a una serie di indagini condotte dallo studio legale di Bachisio Mele e dell’avvocata Giulia Lai, incaricati dalla famiglia della ragazza, e che avevano portato alla richiesta di riaprire il caso, archiviato all’epoca appunto come suicidio. E se il pm Guido Pani, l’estate scorsa, aveva respinto quella richiesta, ora la riapertura del caso è un dato di fatto.

Manuela è stata uccisa

Elisa, Anna e Gioele Murgia, sorelle e fratello della giovane, sono sempre stati certi che la ragazza non si sia tolta la vita né sia morta accidentalmente. Lo hanno gridato con tutta la loro forza, affidandosi anche a una serie di elementi raccolti dai loro legali. Uno degli elementi evidenziati nella richiesta di riapertura del caso erano proprio le ferite sul collo e le lesioni riscontrate sul corpo di Manuela: non compatibili, era la tesi degli avvocati, con una caduta da 35 metri. Il nuovo esame del medico legale Roberto Demontis ha avvalorato questa ipotesi, con l’aggiunta di un nuovo dettaglio: la ragazza sarebbe stata investita da un’auto e soltanto dopo gettata o trascinata, già morta, in fondo al canyon di Tuvixeddu. La famiglia aveva anche chiesto la riesumazione del corpo per consentire di svolgere un esame necroscopico per cercare residui di Dna dell’aggressore (o degli aggressori) che potrebbero ancora essere presenti. Perché secondo i familiari, Manuela avrebbe cercato di difendersi in tutti i modi.

Nuove testimonianze

Non solo. I legali avevano raccolto anche delle testimonianze nuove di persone che hanno visto Manuela il giorno della morte. E poi tante domande. Quel giorno era uscita senza avvertire nessuno: sul tavolo della cucina aveva lasciato il rossetto rosso, il profumo e il telefono cordless. Come se si fosse preparata per un appuntamento dopo una telefonata. E poi le tracce di cibo ritrovate nello stomaco: dove e con chi ha mangiato quesl pasto Manuela? E perché sotto i jeans indossava le calze velate e i pantaloni del pigiama? E perché portare con sé le chiavi? Come mai gli stivaletti che aveva indosso erano puliti? Tanti interrogativi senza ancora risposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA