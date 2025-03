«Manuela fu violentata e poi investita» 

Manuela Murgia potrebbe aver subito una violenza sessuale o comunque aver avuto un rapporto sessuale violento e poi essere stata travolta e uccisa volontariamente da un’auto mentre provava a rivestirsi.

I retroscena

Questo il particolare inedito svelato durante la trasmissione Detectives – andata in onda ieri sera su Rai 2 – che getta nuove inquietanti interrogativi su quanto accaduto alla sedicenne trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu. Si tratta di una delle tante circostanze che in questi giorni hanno convinto la Procura di Cagliari a riaprire l’inchiesta dopo 30 anni, con l’ipotesi di omicidio volontario, dopo che il caso era stato archiviato come suicidio, una tesi alla quale non ha mai creduto la famiglia. Ed è stato proprio il consulente nominato dai parenti, il medico legale Roberto Demontis, a convincere i pm a riprendere con le indagini: nella sua consulenza, fatta analizzando i risultati degli esami sul corpo e il materiale fotografico a disposizione, l’esperto ha ipotizzato che Manuela sia stata uccisa da un’auto e poi trascinata nel canyon dove venne ritrovata quando era già cadavere. Non solo: prima avrebbe anche avuto un rapporto sessuale col suo assassino, probabilmente uno stupro, i cui segni erano visibili dalle foto dell’autopsia.

A confermare i sospetti è stato Emanuele Fattori, ex capo della Mobile di Cagliari: «Appare verosimile che la ragazza si sia spogliata o qualcuno l’abbia spogliata – ha detto in trasmissione -, il suo maglioncino presentava tracce di erba e terriccio all’interno ed era pulito all’esterno, inoltre non indossava la canottiera. Potrebbe essere stata denudata e poi investita da un’auto mentre si rivestiva». Dalle interviste è poi emerso che nei giorni precedenti i familiari avevano scoperto che Manuela nascondeva dei soldi nel lampadario di casa e che riceveva strane telefonate che ogni volta la gettavano nello sconforto. Inoltre una testimone oculare – una vicina di casa – il giorno della scomparsa la vide andare via su un’auto blu. Un veicolo simile a quello di un cugino dell’ex fidanzato dell’epoca. Ex fidanzato su cui si fecero delle indagini, anche se fornì un alibi. «Aveva una storia che era cessata perché il ragazzo aveva un’età più matura – ha spiegato Fattori - e aveva delle pretese che la ragazza non voleva assecondare».

L’autopsia sbagliata

La ricostruzione di un delitto a sfondo sessuale dunque sembra la più coerente, ma l’autopsia eseguita all’epoca che parlava di morte per precipitazione convinse gli inquirenti ad archiviare il caso. Una perizia che secondo il medico legale Francesco Introna «è basata sul nulla così come l’ipotesi di precipitazione: nel corpo di Manuela Murgia non erano presenti lesioni gravi come quelle che ci sarebbe dovute emergere dopo un volo di 35 metri».

Insomma, dopo 30 anni il giallo si riapre in maniera clamorosa. Tanto da portare Fattori, apparso più che mai convinto che la storia della tragica fine della sedicenne sia ancora tutta da scrivere, a lanciare un appello perché «chiunque sappia qualcosa o abbia visto qualcosa parli anche in forma anonima». Per rendere così finalmente giustizia a Manuela e ai familiari che per tutto questo tempo non hanno mai smesso di lottare.

